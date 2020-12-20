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توك شو

شاهد| وزير التعليم يعلنها صريحة: اللي خايف على ولاده يعلمهم في المنزل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:48 م
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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عادل نصار
فجر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن غياب الطلاب في المدارس خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء دي إم سي إن"، "هنطلع خلال الساعة المقبلة كتاب دوري بخصوص الدراسة والتقييم من الآن وحتى آخر الدراسة في العام الحالي"، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء الحفاظ على الطلاب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف طارق شوقي، أصدرنا مجموعة من القرارات لنتأكد أن الطلاب أخذوا المحتوى التعليمي، ومن أجل هذا الأمر عملنا مصادر جديدة ومختلفة لتلقي الطالب العلم.

وتابع طارق شوقي، سنحتسب الأيام الباقية غيابًا ومن يخشى على أولاده يستطيع التعلم من المنزل، ويفعل هذا الأمر بدون أي أزمة ولا نلزم الطالب بالحضور في المدرسة ولا يوجد غياب.

وأكمل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هذا الأمر لا يعقبه حذف أو إلغاء للمناهج، وعلى الطالب أن يكون على علم بما يذاكر قبل الجلوس في المنزل.

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