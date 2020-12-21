مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين، 21 ديسمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مبارايات الدوري الإنجليزي والدوري المصري الممتاز.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

07:30 مساء، بيرنلي × وولفرهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





10:00 مساء، تشيلسي × وست هام يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم والقنوات الناقلة

02:10 ظهرا، الباطن × النصر، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD





04:30 مساء، القادسية × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD





04:55 مساء، التعاون × الشباب، تذاع عبر قناة KSA Sports 3 HD





06:50 مساء، الاتحاد × الرائد، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

02:30 ظهرا، البنك الأهلي × الانتاج الحربي، تذاع عبر قناة ON Sport





05:00 مساء، الجونة × الإسماعيلي، تذاع عبر قناة ON Sport





07:30 مساء، المصري البورسعيدي × أسوان، تذاع عبر قناة ON Sport





مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة الإماراتي

02:50 عصرا، الظفرة × الشارقة ربع النهائي





05:45 مساء، بني ياس × الوصل ربع النهائي