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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين، 21 ديسمبر 2020، عددا من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مبارايات الدوري الإنجليزي والدوري المصري الممتاز. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء، بيرنلي × وولفرهامبتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1         

10:00 مساء، تشيلسي × وست هام يونايتد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم والقنوات الناقلة
 
02:10 ظهرا، الباطن × النصر، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD     

04:30 مساء، القادسية × الهلال، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD    

04:55 مساء، التعاون × الشباب، تذاع عبر قناة  KSA Sports 3 HD

06:50 مساء، الاتحاد × الرائد، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD       

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
 
02:30 ظهرا، البنك الأهلي × الانتاج الحربي، تذاع عبر قناة ON Sport

05:00 مساء، الجونة × الإسماعيلي، تذاع عبر قناة ON Sport

07:30 مساء، المصري البورسعيدي × أسوان، تذاع عبر قناة ON Sport

مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة الإماراتي
 
02:50 عصرا، الظفرة × الشارقة      ربع النهائي

05:45 مساء، بني ياس × الوصل      ربع النهائي
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