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أخبار العالم

شاهد.. العاهل الأردني يطلق الرصاص بالزي العسكري

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
العاهل الأردني
العاهل الأردني
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شريف سيد
ظهر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، في أحد التدريبات العسكرية برفقة القوات الخاصة الأردنية. 

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره حساب مديرية الأمن العام الأردنية، العاهل الأردني وهو يرتدي الملابس العسكرية، حيث يشارك في التمرين المشترك. 

وأطلق العاهل الأردني وولي العهد الأعيرة النارية في التدريب المشترك، حيث أدوا نفس التدريبات التي تقوم بها القوات. 

من ناحية أخرى، قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أمس الأحد، إن الحكومة تدرس جميع التطورات في الدول التي ظهرت فيها سلالة جديدة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف "عبيدات" في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية، أن الحكومة تنتظر المعلومات العلمية من قبل منظمة الصحة العالمية والمصادر المختلفة، وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأكد أن الأردن معني فيما يتعلق بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار والتفشي للفيروس".
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