استقرار أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت والحديد، حيث شهدت استقرارا اليوم، الاثنين 21-12-2020.









وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت قيمة 820 جنيهًا للطن المسلح، و 775 جنيها لطن النصر، ومصر للأسمنت قنا 735 جنيهًا للطن، والسويدي 820 جنيهًا للطن، وسجل في حلوان 815 جنيهًا للطن.









كما سجل في أسمنت أسيوط 775 جنيها للطن، وأسمنت سيناء 750 جنيها للطن.









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وهذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي او قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.



