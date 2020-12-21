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أخبار العالم

بلغاريا تحظر الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حظرت بلغاريا الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة حتى 31 يناير المقبل، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، والتي يقال إنها تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم /الاثنين/، أن وزير الصحة كوستادين انجيلوف اتخذ هذا القرار في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد اجتماع استثنائي مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، حيث من المقرر وفقا للقرار أن يخضع الذين وصلوا بالفعل من المملكة المتحدة للحجر الصحي لمدة 10 أيام.
وأمر وزير الصحة البلغاري أنجيلوف بحظر دخول أراضي جمهورية بلغاريا عبر جميع المعابر الحدودية، عن طريق النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق لجميع الأشخاص الذين يصلون إلى نقطة انطلاق من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء الجديد قد فاجأ المئات من المسافرين خلال الساعات الماضية، حيث علموا بأنهم يخضعون للحجر الصحي حرفيا أثناء تواجدهم في الطائرة. 
وكان من المقرر أن تهبط 8 طائرات في العاصمة صوفيا قادمة من بريطانيا اليوم، لكن السلطات قررت إلغاء الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وإليها.
يشار إلى أن هذا الحظر لا ينطبق على مواطني بلغاريا والأشخاص الحاصلين على إقامة دائمة أو طويلة الأجل وكذلك على أفراد أسرهم .. وتشير وزارة الصحة إلى ضرورة خضوعهم للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام لدى وصولهم البلاد.
ويعد هذا التدبير ضروري بسبب ظهور سلالة جديدة من كوفيد-19، والتي يقال إنها تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
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