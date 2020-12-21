ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس الجامعة الأهلية بشرق النيل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:52 ص
اثناء وضع حجر الاساس
اثناء وضع حجر الاساس
Advertisements
محمد عبدالحليم
شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي  في وضع حجر أساس  الجامعة الأهلية بالمحافظة بشرق النيل،والتي تأتي ضمن 10 جامعات وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد من أهم المشروعات القومية التي تشهد اهتماما ومتابعة رئاسية،حيث ستساهم في تحقيق نقلة في تطوير المنظومة التعليمية

اقرأ ايضا|
انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية

وحضر وضع حجر الأساس  كل من اللواء أحمد فهمي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد مدحت الأنصاري مساعد  مدير الإدارة، العقيد تامر أبو بكر _ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور خالد عباس وكيل مؤسسي الجامعة الأهلية ، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة

 

واستمع الوزير ومحافظ بني سويف لشرح مفصل ،عن الكليات والبرامج المطروحة داخل الجامعة والتي يتم إنشاؤها على مساحة 50 فدانا داخل مجمع 330 فدانا بشرق النيل وتمثل إضافة متميزة، لاسيما وأنها ستضم 13 مبنى منها 8 كليات متخصصة،مستعرضا الرسومات الهندسية والمنشآت.


تتضمن المرحلة الأولى كليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والعلوم الإدارية الرقمية، واللغات والعلوم الإنسانية، وكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة خلال خطة زمنية محددة، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في شهر أكتوبر العام القادم.

 

من حهته أشار وزير التعليم العالي إلى اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية في عدة محافظات، وفتح فروع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد من الکلیات التكنولوجية ، فضلًا عن إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن إنشاء الجامعة الأهلية  يستهدف تقديم برامج دراسية تواكب احتياجات سوق العمل، وتنمية الإقليم في محيط الجامعة، وتطبيق المعايير العالمية في قبول الطلاب واستراتيجيات التعلم واكتساب المهارات

 

من جانبه أكد محافظ بني سويف على أن تبنى الدولة  إنشاء جامعات أهلية يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تأتي بالتوازي والتكامل مع مشروعات قومية أخرى في قطاعات حيوية، وهو مايعكس توجهات الدولة  تحت قيادة الرئيس عد الفتاح السيسي نحو تنمية شاملة ومستدامة تستهدف كافة القطاعات والمجالات، معربا عن سعادته الكبيرة بأن تكون بني سويف من المحافظات التي حظيت بتلك الفرصة المميزة التي ستضاف إلى الميزات النسبية التي تمتلكلها المحافظة في العديد من المجالات

 

فيما وجه رئيس جامعة بني سويف  الشكر لكل من القيادة السياسية لدعمها المستمر لقطاع التعليم العالى وتوفير الدعم المادى لإنشاء الجامعة الأهلية وكذلك الشكر لجميع الجهات السيادية والهيئة الهندسية التى تعمل على تحقيق أعلى جودة بأقل سعر وفى أسرع وقت، و ومعربا عن شكره أيضا  لوزارة التعليم العالى ولكل قيادات ورؤساء جامعة بنى سويف السابقين ممن أسهموا فى تطوير الجامعة.

 


وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس الجامعة الأهلية بشرق النيل
وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس الجامعة الأهلية بشرق النيل
وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس الجامعة الأهلية بشرق النيل
وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس الجامعة الأهلية بشرق النيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا .. وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بحضور وزير التعليم العالى

وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية اليوم

شاهد .. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بجمصة

رئيس جامعة بني سويف: نتطلع لقانون جديد للجامعة الأهلية واستحداث برامج متميزة

رئيس جامعة بني سويف: الجامعة الأهلية ستكون قبلة لجميع الطلاب من مختلف المحافظات

محافظ بني سويف: الجامعات الأهلية من أهم المشروعات القومية في عهد السيسي

ترشيحاتنا

تحت تهديد السلاح.. أسرة ضحية الهجرة غير الشرعية بالبحيرة تروي كواليس مثيرة عن الحادث.. فيديو

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة بثينة رشوان

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

"إلحق" قبل نهاية المهلة.. المستندات والشروط المطلوبة لتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

بريطانيا على أعتاب كارثة.. اجتماع طارئ لحكومة جونسون بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

الجرام يقترب من 940 جنيها.. ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 -12-2020

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

أم تطالب وزير التعليم بفرض الحظر لزيادة حالات كورونا.. وشوقي يرد: ده مش قرارنا

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

رسميا.. بدء فصل الشتاء اليوم وهذا ما سيحدث

شاهد.. لحظة احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائري المعادي

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا