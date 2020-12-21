جامعة بدر تفتتح معسكرا لريادة الأعمال والحصول على تدريب معتمد

أعلنت الدكتورة جيهان حمزة، رئيس مكتب التايكو وريادة الأعمال بجامعة بدر، أن الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا والتعاون الدولى، وعميد كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بجامعة بدر، افتتح المعسكرالأول لتوليد الأفكار ودور الاستدامة فى ريادة الأعمال والحصول على تدريب معتمد، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، داخل الحرم الجامعى بمدينة بدر فى محافظة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة.





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وأضافت رئيس مكتب التايكو وريادة الأعمال جامعة بدر، أن مدة المعسكر (5) أيام بدأت من يوم "الأحد" (20) من شهر ديسمبر الجارى وتنتهى يوم "الخميس" الموافق (24) من 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.. موضحةً أن من محاور وأهداف المعسكر الحالى هى: "ريادة الأعمال والمسئولية المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الإبداع، توليد الأفكار".





أشارت الدكتورة جيهان حمزة، إلى أن ريادة الأعمال أحد توجهات الدولة للمساهمة فى تحقيق التنمية ويسعى مكتب التايكو فى الجامعة دائمًا من خلال أنشطته المختلفة الى تقديم التدريب والتأهيل اللازم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى ذلك.. لافتة إلى أن مكتب التايكو فى جامعة بدر يعمل على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل وتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمى.



