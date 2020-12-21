محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع بلبيس|صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من شوارع مدينة بلبيس لمتابعة اعمال النظافة والتجميل والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك الوقوف علي نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف وتطوير شارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 متر بإعتباره يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية.





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كما اطمأن المحافظ على تنفيذ أعمال الرصف الجارية بشارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر وشارع الشيخ عمر المؤدي الي الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي

وشدد شدد محافظ الشرقية علي رئيس مركز ومدينة بلبيس بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وسيرًا على الأقدام إنتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة القيصارية بإستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتي لا يزيد عرضها عن ٣ أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك تنفيذًا لخطة تطوير وتجميل المحافظة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورورنا المستجد والحد من إنتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن والأحياء والجهات ذات الصله، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من إنتشار الفيروس.

أشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري و التي إستطاعت تنفيذ 1243 حملة تطهير وتعقيم للمنشأت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 12 إلي 17 ديسمبر 2020م بتنفيذ 1243 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء .. مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 151 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 22 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 34 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 14 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 13 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و29 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 122 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و858 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع إنتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين