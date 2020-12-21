تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مصنع لحوم بدون ترخيص بالقطامية.





ونجحت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط المسئول عن مصنع لتجهيز المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية لإدارته المصنع "بدون ترخيص".





وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم، دواجن، كبدة، دقيق فاخر، أرز" مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير مدون بها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل المصنع على (2,900 طن "لحوم، دواجن، كبدة" - 2,500 طن "دقيق فاخر"- 1,250 طن "أرز") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





