ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد أبو داوود: من يتجاهل اسم الراحل محمود ياسين هو الخاسر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل_محمد نحلة
علق الفنان محمد أبو داوود عن تجاهل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي تكريم اسم الراحل محمود ياسين خلال الدورة 42 التي انتهت من أسابيع.

وقال في تصريحات لـ" صدى البلد" إن من يتجاهله هو الخاسر، ولفت إلى أن الراحل علم من أعلام الفن المصرى موضحا أنه ابن المسرح وتكريم اسمه اليوم في الدورة ال13 من المهرجان القومي للمسرح، فخر وشرف للمهرجان، ولا أحد يستطيع تجاهله.

وافتتحت وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس الأحد، بحضور رئيس المهرجان الفنان يوسف إسماعيل، ومدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، في حضور الكثير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

وقدم المخرج خالد جلال، عرضا بعنوان "الميراث" من فكرته وإخراجه، وطاف خلاله في رحلة عبر الزمن بين جدران المعابد ونشأة المسرح المصري ليشع النور للعالم، وذلك من خلال شاب باحث عن هويته الثقافية فيطوف عبر الزمن وأوراق التاريخ، ويمر بطل الحكاية عبر الموروثات الثقافية المصرية وأشكال وإرهاصات المسرح ليصل في النهاية إلى شكله الحالي فيصل لجيل الآباء ومؤسسي المسرح المصري للتأكيد على أن المسرح ميراث ورثه الآباء المؤسسون من الأجداد الفراعنة، وتفاعل الحضور مع العرض كثيرا.
Advertisements
Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020