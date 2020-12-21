"الكرملين" يؤكد عدم ضلوع روسيا في الهجمات الإلكترونية على مؤسسات أمريكية

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، مجددا أن بلاده غير ضالعة في الهجمات السيبرانية للقراصنة على مؤسسات وشركات حكومية أمريكية.





وقال بيسكوف - في تصريح اليوم /الاثنين/ - "إن روسيا ليست متورطة في مثل هذه الهجمات وخاصة في هذا الهجوم تحديدا، ونعلن ذلك رسميا وبحزم".. مضيفا "أن أي اتهامات بتورط بلاده لا أساس لها من الصحة على الإطلاق وتعد على الأغلب استمرارا لرهاب روسيا الأعمى، الذي يتم اللجوء إليه في أي حادث".





وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت لهجوم إلكتروني واسع لأكثر من أسبوع وفقا لما أكدته جهات أمنية على رأسها الاستخبارات، استهدف وزارات عدة.





وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية ومكتب مدير الاستخبارات المرتبط بوزارة الأمن الداخلي، في بيان، أن "الوضع قابل للتطور ونواصل العمل لمعرفة الحجم الكامل لهذه الحملة مع علمنا أن هذا الاختراق أثر على شبكات للحكومة الفيدرالية".



