1000 فدان .. أول مشروع لاستزراع الجمبري بمدينة الشلاتين

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر عن الانتهاء من الدراسات اللازمة لإقامة أول مشروع لاستزراع الجمبري على مساحة 1000 فدان بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر .





وكشف محافظ البحر الاحمر أن الفترة المقبلة ستشهد نقل الورش من داخل المنطقة السكنية في مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين على الطريق الدائري، ونقل سوق الخضار بجوار موقف السرفيس، نهاية شارع المصالح للقضاء على التكدسات وسط المدينة.





وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من الشاطئ العام رقم 4 خلال الشهر القادم، وسيتم تحويل شاطئ السواقي إلى شاطئ عام، بالإضافة إلى البدء في إقامة شاطئ عام بمنطقة الأحياء.





وأوضح المحافظ سننفذ تعليمات وزارة التنمية المحلية بإغلاق جميع المحال والورش، بما فيها المحال السياحية في المواعيد المحددة، حفاظا على صحة المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.





وتابع من الممكن أن يتم تأخير موعد الغلق حتى 11 مساء، لحين انتهاء جائحة كورونا، وبعدها سيتم تغيير تلك المواعيد تماما، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية خاصة مدينة الغردقة.



