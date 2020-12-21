ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

1000 فدان .. أول مشروع لاستزراع الجمبري بمدينة الشلاتين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر عن الانتهاء من الدراسات اللازمة لإقامة أول مشروع لاستزراع الجمبري على مساحة 1000 فدان بمدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر .


وكشف محافظ البحر الاحمر أن الفترة المقبلة ستشهد نقل الورش من داخل المنطقة السكنية في مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين على الطريق الدائري، ونقل سوق الخضار بجوار موقف السرفيس، نهاية شارع المصالح للقضاء على التكدسات وسط المدينة.


وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من الشاطئ العام رقم 4 خلال الشهر القادم، وسيتم تحويل شاطئ السواقي إلى شاطئ عام، بالإضافة إلى البدء في إقامة شاطئ عام بمنطقة الأحياء.


وأوضح المحافظ سننفذ تعليمات وزارة التنمية المحلية بإغلاق جميع المحال والورش، بما فيها المحال السياحية في المواعيد المحددة، حفاظا على صحة المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.


وتابع من الممكن أن يتم تأخير موعد الغلق حتى 11 مساء، لحين انتهاء جائحة كورونا، وبعدها سيتم تغيير تلك المواعيد تماما، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية خاصة مدينة الغردقة.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 12 حالة تعد على مساحة 825 م2

يحدث في الشرقية.. إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بأحياء سفاجا

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

رئيس مدينة سفاجا : حملات يومية للقضاء على التعديات والإشغالات في المهد

إغلاق 6 شركات سياحة بالبحر الأحمر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحت الدراسة.. أول تعليق من الصحة السعودية على سلالة كورونا الجديدة

أزمة عنيفة تهدد عدم إقامة مباراة الزمالك وبطل التشاد | تفاصيل

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الجديدة

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

Advertisements

خاص| بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا عالميا..مصادر تكشف ما يحدث في أروقة الحكومة المصرية

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

إصابة محمد هشام الرشيدي مخرج فيلم "ماكو" بفيروس كورونا

بسبب أصدقائه .. نقل عريس للعناية المركزة بعد ساعات من زفافه

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا .. شاهد

المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

مصدر بالكاف يرد.. هل يُلغى إيقاف مصطفى محمد بعد انسحاب بطل تشاد أمام الزمالك؟

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

رسميا ..فودافون تعلن انتهاء محادثاتها مع شركة STC السعودية

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

اليوم حدوث الاقتران العظيم في السماء.. ومعهد الفلك يحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا

تعرف على تاريخ طراز أوكتافيا الأكثر مبيعا في تاريخ سكودا

مقارنة بين مرسيدس C200 وبي ام دبليو 320 موديل 2020