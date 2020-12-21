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محافظات

حملات مكثفة لمنع الغش التجاري.. ضبط مصنع زيت طعام والتحفظ على 2 طن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:36 م
مصنع زيت طعام
مصنع زيت طعام
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات وجميع منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، موضحا أن الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة  السنبلاوين أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة زيت الطعام بقرية الشغالة يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على عدد 2 طن زيت طعام بدون بيانات وعدد 60 كرتونة زيت طعام.

وقرر المحافظ احالة المحاضر المحررة للنيابة العامة كما قرر غلق المصنع المذكور فورا.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن الحملة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق مركز السنبلاوين.

واوضح وكيل الوزارة ان كل كرتونة تم ضبطها داخل المصنع تحتوي علي 12 زجاجة زيت طعام وزن الزجاجة الواحدة  واحد لتر زيت صويا وعدد 500 كرتونة فارغة و 1000 زجاجة فارغة، مضيفا انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة  بمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
حملات مكثفة لمنع الغش التجاري.. ضبط مصنع زيت طعام والتحفظ على 2 طن
حملات مكثفة لمنع الغش التجاري.. ضبط مصنع زيت طعام والتحفظ على 2 طن
حملات مكثفة لمنع الغش التجاري.. ضبط مصنع زيت طعام والتحفظ على 2 طن
حملات مكثفة لمنع الغش التجاري.. ضبط مصنع زيت طعام والتحفظ على 2 طن
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