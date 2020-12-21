مش بس سكر .. 6 أسباب صحية وراء شعورك المستمر بالعطش

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فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم قدرتك على إخماد عطشك.

2. تناول أطعمه مدرة للبول



ـ مرض السكري

إذا كنت تشرب المزيد من الماء ، فسوف تتبول كثيرًا. ومع ذلك ، إذا كانت لديك أعراض أخرى مثل فقدان الوزن ، والإرهاق ، والتهيج ، فقد تكون علامة على إصابتك ب. سوف تحتاج إلى رؤية طبيبك وإجراء اختبار الجلوكوز لتحديد التشخيص.