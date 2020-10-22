أعراض شائعة لمرض السكري يغفل عنها كثيرون تعرفي عليها

تعد الأعرا ض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ مرض السكري زيادة العطش وتغير لون طيات الجلد مثل الفخذ والإبط وكثرة التبول إليك الأعرا ض الأخرى لمر ض السكري يوضحها موقع "بولد سكاى" الهندى.

تغييرات في الرؤية









غالبًا ما يشتكي الأشخاص المرتبطون بفرط سكر الدم من هذه الأعراض. تميل مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى إتلاف شبكية العين والتأثير على الرؤية.





جفاف الفم







جفاف الفم هو شكوى ذاتية لمرضى السكر. يمكن أن يكون ضعف اللعاب الناتج عن أعراض مقدمات السكري ناتجًا عن عدة عوامل مثل الشيخوخة



. الصداع







غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من الصداع





