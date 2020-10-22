أعراض شائعة لمرض السكري يغفل عنها كثيرون تعرفي عليها

تعد الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ مرض السكري زيادة العطش وتغير لون طيات الجلد مثل الفخذ والإبط وكثرة التبول إليك الأعراض الأخرى لمرض السكري يوضحها موقع "بولد سكاى" الهندى.
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تغييرات في الرؤية
غالبًا ما يشتكي الأشخاص المرتبطون بفرط سكر الدم من هذه الأعراض. تميل مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى إتلاف شبكية العين والتأثير على الرؤية.
جفاف الفم
جفاف الفم هو شكوى ذاتية لمرضى السكر. يمكن أن يكون ضعف اللعاب الناتج عن أعراض مقدمات السكري ناتجًا عن عدة عوامل مثل الشيخوخة
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. الصداع
غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من الصداع
. التهاب المسالك البولية
يمكن أن تؤثر مقاومة الأنسولين سلبًا على الكلى وتسبب الفشل الكلوي أو تلف الكلى الحاد، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المسالك البولية.
. رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة علامة بيولوجية لمستويات الجلوكوز المرتفعة في الجسم،يحدث هذا عندما لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة ، لذلك يمتص الدهون لإنتاج الطاقة.
. خدر في اليدين والقدمين
يمكن أن تكون مشاكل الأعصاب مثل التنميل في اليدين والقدمين والوخز وانخفاض الإحساس والشعور مثل النار والدبابيس والإبر في اليدين والقدمين علامة على مرض السكري، ويرجع ذلك إلى قلة تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة وتلف الأعصاب.