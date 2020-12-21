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محافظات

ضبط 35 توك توك غير مرخص يعيق حركة المارة ببولاق الدكرور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد الصاحي
شنت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حملة موسعة لرفع الإشغالات وعودة الانضباط للشوارع، وذلك بناء على تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة رفع الإشغالات من شوارع المحافظة.

وتمكنت الحملة التي تم تنفيذها تحت إشراف عبدالله نور رئيس الحي، تمكنت من ضبط 38 مركبة توك توك غير مرخص خلال حملات متواصلة على مدار أمس بنطاق حي بولاق الدكرور لإعاقتهم حركة المارة والسيارات والسير بالشوارع الرئيسية.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور على استمرار جميع الحملات وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة لعودة الانضباط للشوارع، ورفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية، مشيرا إلى أنه تم إيداع جميع المضبوطات مخازن الحي لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.

من ناحية أخرى وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف المحافظ بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة.

كما وجه المحافظ بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
ضبط 35 توك توك غير مرخص يعيق حركة المارة ببولاق الدكرور
ضبط 35 توك توك غير مرخص يعيق حركة المارة ببولاق الدكرور
ضبط 35 توك توك غير مرخص يعيق حركة المارة ببولاق الدكرور
ضبط 35 توك توك غير مرخص يعيق حركة المارة ببولاق الدكرور
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