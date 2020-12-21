مثل الأرز الجاف.. متحدث الزراعة: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قليلة المياه

وأكد د محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم تطبيق تجربة الرى الحديث في محافظتي الفيوم والدقهلية الامر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصي بها .





كما تم توفير مياه الري بحوالي 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة احكام الري وانخفاض كمية المياه المستخدمة في الري مما يؤدي الي الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة انتاج القمح .









وأضاف عبدالعال أن الزراعة على مصاطب تؤدي إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الري في حالة هبوب الرياح ، ويزداد حجم السنابل وكذلك وزن الحبوب مما ينعكس علي الإنتاج الكلي، وذلك نظرا لانخفاض كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة علي مصاطب يزداد التفريع .