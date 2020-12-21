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أخبار العالم

أستراليا تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الأثنين، تسجيل أول حالتين إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة، والتي تفشت في بريطانيا، وأثارت مخاوف دولية شديدة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على دفع 15,5 يورو مقابل كل جرعة من لقاح فايزر. 

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إن ألمانيا أكدت أن لقاح فايزر ـ بايونتيك فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا. 

وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.

وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والهند الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.

ويُعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا. 

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