ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتخذ قرارًا مصيريًا بشأن لقاح فايزر- بونتيك

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:32 م
تفويض لقاح فايزر-
تفويض لقاح فايزر- بونتيك
Advertisements
محمد علي

تجتمع هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمناقشة تفويض لقاح فيروس كورونا المستجد Covid-19، فايزر- بونتيك، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن  الأمريكية.

 وإذا منحت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) اللقاح "تصريح تسويق مشروط"، فسيكون أول لقاح لفيروس كورونا معتمد للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.

 ولكن قبل أن تبدأ الدول الأعضاء في طرح اللقاح ، يجب على المفوضية الأوروبية إعطاء موافقتها النهائية ، والمتوقعة في 23 ديسمبر. 

تخطط وكالة الأدوية الأوروبية  لعقد مؤتمر صحفي افتراضي في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي حول نتائج اجتماع لجنة الأدوية البشرية.

 في الأسبوع الماضي ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إنها "لحظة فاصلة لأوروبا" بأن تبدأ التطعيمات في جميع أنحاء الكتلة في 27 ديسمبر.


و اشترى الاتحاد الأوروبي أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المحتملة لضمان الوصول العادل عبر الاتحاد.

 تتضمن الاتفاقيات شراء  300 مليون جرعة من لقاح فايزر- بونتيك، وهو ما يكفي لتحصين 150 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 448 مليون مواطن.

و يوم السبت ، سمحت سويسرا ، بلقاح فايزر- بونتيك،  كما ومنحت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إذن الاستخدام الطارئ للقاح Pfizer / BioNTech في وقت سابق من هذا الشهر .

مع بدء المرحلة الأولى من التطعيم باللقاح، تتضمن الاتفاقية الأوروبية أيضًا شراء ما يصل إلى 160 مليون جرعة - تكفي 80 مليون شخص - من شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا Moderna ، التي يمكن أن تحصل على ترخيص EMA في  6 يناير المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد نجاح لقاح فايزر.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا في هذا الموعد

أسوأ أزمة صحية.. المفوضية الأوروبية تكشف موعد طرح لقاح كورونا

مستشار ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح فايزر الأمريكي

بايونتيك الألمانية: لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا» فى ديسمبر

الاتحاد الأوروبي يعلن موعد بدء عملية التطعيم بـ لقاح كورونا

العالم يسجل أكثر من 60 مليون إصابة بكورونا

ترشيحاتنا

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

تبدأ 5 فبراير .. وزير التعليم يعلن موعد إجازة نصف العام

بالجلابية الفلاحي.. طالبات جامعة بني سويف يستقبلن وزير التعليم العالي

رئيس اللجنة الطبية بالأهلي يكشف مصير أفشة والسولية من لقاء القمة

حفل كبير واستقبال رسمي لـ بيج رامى بمطار القاهرة.. فيديو

ليس رحيل الغندور وحده.. تغييرات بالجملة في قناة نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

تطاير الرماد في السماء.. شاهد لحظة اندلاع بركان هاواي مع زلزال قوي

دراسة: وفيات فيروس كورونا 3 أضعاف الأنفلونزا الموسمية