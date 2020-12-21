يعد السمسم من أكثر الحبوب اللذيذة المنتشرة فى مختلف دول العالم، وهي مصدر جيد للقوة للطاقة حيث تحتوي على العديد من المعادن ، مثل الزنك والنحاس والحديد والمغنيسيوم والفلورايد وهم أفضل مصدر عضوي للفيتامينات المتعددة.





تحتوي بذور السمسم فيتامين ب ود ، على العديد من العناصر الأساسية لجسم الإنسان تساعدك كل هذه المعادن والفيتامينات في أن تصبح أكثر صحة وبناء مناعتك لمحاربة الأمراض والأمراض هذا بالإضافة إلى ذلك ، توفر بذور السمسم دهونًا صحية للجسم ، والتي لا تزيد من السمنة ولكنها تحافظ على مستوى حامضي متوازن لأعضاءك لتعمل بشكل صحيح.





ومن ثم يجب تناول السمسم بشكل متكرر بكميات معتدلة لاغتنام هذا القدر الكبير من الفوائد الصحية له.





ولأن عدد كبير من الناس لايعرف كيفية دمج السمسم في النظام الغذائي نقدم لكم وصفة سهلة وشهية يكمن اعدادها فى المنزل بسهولة وفى نفس الوقت كل مكوناتها صحية بنسبة مائة فى المائة.





إليكم طريقة عمل كوكتيل السمسم وفقا لما ذكره موقع " Healthifyme" .

مكونات

 2 حبة موز صغيرة ، مقطعة إلى مكعبات

 1 تفاحة مقطعة مكعبات

 ربع كوب شوفان

 ربع كوب لوز وكاجو

 1 ملعقة صغيرة عسل

 1 كوب حليب بارد

 1 ملعقة كبيرة سمسم

 الثلج (حسب الاختيار)

تعليمات التحضير

1. نضع مكعبات الفاكهة والشوفان والعسل والفواكه المجففة ونصف ملعقة كبيرة من بذور السمسم والحليب في المطحنة ونخلطها جيدًا. يمكنك أيضًا وضع الثلج فيه إذا أردت.

2. تأكد من أن الخليط الناتج سميك.

3. اسكبه في كوب وضع فوقه بذور السمسم المتبقية للحصول على نكهة مقرمشة وجوزية.

4. استمتع بمشروبك الصحي.





بشكل عام ، يمكن إضافة بذور السمسم مع وجبات الطعام ويمكن مضغ 1-2 ملعقة صغيرة من البذور بعد الوجبات لتحسين عملية الهضم أيضًا كمعطر للفم كما يمكن إضافة هذه البذور في منتصف وجبات صغيرة.

من الآمن تناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم يوميًا إذا لم يكن هناك حساسية ذات صلة.

يعطي الشكل الخام لبذور السمسم فوائد كبيرة من العناصر الغذائية المخزنة فيه، لكن يمكن للشخص الذي يعاني من اضطراب الهضم لذا يفضل اختيار البذور المنقوعة لسهولة الهضم