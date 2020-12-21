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اقتصاد

محط تنقية مياه جبل شيشة.. تخدم مليون مواطن بمحافظة أسوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:27 م
محطة تنقية مياه جبل
محطة تنقية مياه جبل شيشة
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آمنة عبدالعظيم
انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته الموسعة بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، لتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة، بطاقة 136 ألف م3 يوميًا، وتخدم نحو مليون مواطن، بمحافظة أسوان.

وتجول الدكتور عاصم الجزار ومرافقوه، بمكونات المحطة، واستمع إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمحطة، واطمأن على جودة المياه المُنتجة، وتابع دفتر العينات، التى يتم أخذها بشكل دورى منتظم، للتأكد من جودة المياه، طبقًا للمواصفات القياسية.

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كما تفقد وزير الإسكان، الورشة المركزية للصيانة الميكانيكية بالمحطة، وورشة لف المحركات، والخراطة، والتى تقوم بأعمال لف المحركات، وصيانة المعدات على مستوى جميع المحطات بمحافظة أسوان، وذلك بالمجهود الذاتى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، من أجل إطالة عمر الطلمبات والمحركات، وتقليل النفقات.

وتفقد الوزير، قاعات التدريب بالمحطة، لتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع إلى شرح عن منظومة التدريب للعاملين، متوجهًا برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالشركة للعمل المخلص والدؤوب لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة أسوان، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

محط تنقية مياه جبل شيشة.. تخدم مليون مواطن بمحافظة أسوان
محط تنقية مياه جبل شيشة.. تخدم مليون مواطن بمحافظة أسوان
محط تنقية مياه جبل شيشة.. تخدم مليون مواطن بمحافظة أسوان
محط تنقية مياه جبل شيشة.. تخدم مليون مواطن بمحافظة أسوان
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