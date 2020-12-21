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أخبار البلد

مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره .. تعرف على خدماته

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
دشن مجلس الوزراء الإصدارة المُطوّرة من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛ في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي الدائم نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وإبراز الجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يأتي تنفيذ هذه الإصدار الجديدة ليعمل موقع مجلس الوزراء كمرآة تعكس ما يدور داخل أروقة الحكومة، انطلاقًا من الأهمية التي تُوليها الحكومة لملف إتاحة المعلومات، ونشر جهود الحكومة المختلفة. 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أهم ما يُميز هذه الإصدارة أنه يُقدم للمواطن آخر مستجدات أخبار مجلس الوزراء، إلى جانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية، فضلا عن عرض لرؤية " مصر2030"، ومؤكدا في الوقت نفسه أنه يُمكن اعتبار إطلاق الإصدارة الجديدة من الموقع نقطة انطلاق حقيقية نحو التيسير على المواطن المصري للحصول على المعلومات الموثقة من مصادرها الرسمية، وتضمن الموقع جزءا خاصا بـاجتماعات مجلسي الوزراء والمحافظين؛ لتيسير استعراض القرارات التي تهم المواطنين، إلى جانب إتاحة عرض ديناميكي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وكذا مردود الإصلاح الاقتصادي على المواطن.

وقال المستشار نادر سعد: تحتوي الإصدارة المطورة من الموقع أيضا على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، كما يشتمل الموقع على مكتبة ثرية من الفيديوهات وألبومات الصور؛ من أجل توثيق أنشطة رئيس مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، وأخبار الوزارات المختلفة، والزيارات الميدانية لمواقع العمل في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف: وفي سبيل تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الرقمي، يُقدِّم الموقع حزمة من الخدمات الحكومية للمواطنين، من بينها خدمات التموين، والتوثيق، والسجل المدني والمحاكم، وحجز تذاكر الطيران والقطارات، إلى جانب خدمات مُخالفات المرور، مشيرا إلى أنه من المُخطط أن تُستتبع تلك الحزمة بالمزيد من الخدمات، بما يحقق تسهيل الإجراءات، وذلك لتوفير الوقت والجهد ولتيسير أداء الأعمال.
رابط الموقع: 
https://www.cabinet.gov.eg 
مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره .. تعرف على خدماته
مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره .. تعرف على خدماته
مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره .. تعرف على خدماته
مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره .. تعرف على خدماته
مجلس الوزراء يُدشن الموقع الإلكتروني بعد تطويره .. تعرف على خدماته
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