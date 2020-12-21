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رياضة

انفوجراف .. 13 مصابا بفيروس كورونا في الدوري المصري.. أسماء

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:00 م
افشة
افشة
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مجدي سلامة
ضرب فيروس كورونا العديد من اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية ، خصوصًا أندية القمة التي تتمثل في الأهلي والزمالك والإسماعيلي بوجود 8 حالات .

لم تتوقف إصابات فيروس كورونا على اللاعبين فقط ، بل ضرب الأجهزة الفنية والإدارية في فرق الدوي المصري و أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي و عماد النحاس وأحد أفراد الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب ، وتم الاعلان عن شفاء النحاس حسبما أعلن النادي اليوم

ويستعرض صدى البلد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري من خلال السطور التالية :.

- عمرو السولية ( الأهلي ) 

- رامي ربيعة ( الأهلي ) 

- محمد مجدي أفشة ( الأهلي ) 

- بيتسو موسيماني ( الأهلي ) 

- محمد عبد السلام ( زمالك )

- أسامة فيصل ( الزمالك ) 

- أحمد عيد ( الزمالك ) 

- أحمد عادل ميسي ( المقاصة ) 

- أحمد عادل عبد المنعم ( الجونة ) 

- محمد نجيب ( الجونة ) 

- سيف الدين الجزيري ( المقاولون العرب ) 

- أحمد الشيمي ( المقاولون العرب ) 

- عبد الرحمن مجدي ( الإسماعيلي ) 
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