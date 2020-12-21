انفوجراف .. 13 مصابا بفيروس كورونا في الدوري المصري.. أسماء





لم تتوقف إصابات فيروس كورونا على اللاعبين فقط ، بل ضرب الأجهزة الفنية والإدارية في فرق الدوي المصري و أبرزهم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي و عماد النحاس وأحد أفراد الجهاز الفني بنادي المقاولون العرب ، وتم الاعلان عن شفاء النحاس حسبما أعلن النادي اليوم





ويستعرض صدى البلد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في الدوري المصري من خلال السطور التالية :.





- عمرو السولية ( الأهلي )





- رامي ربيعة ( الأهلي )





- محمد مجدي أفشة ( الأهلي )





- بيتسو موسيماني ( الأهلي )





- محمد عبد السلام ( زمالك )





- أسامة فيصل ( الزمالك )





- أحمد عيد ( الزمالك )





- أحمد عادل ميسي ( المقاصة )





- أحمد عادل عبد المنعم ( الجونة )





- محمد نجيب ( الجونة )





- سيف الدين الجزيري ( المقاولون العرب )





- أحمد الشيمي ( المقاولون العرب )





- عبد الرحمن مجدي ( الإسماعيلي )

ضرب فيروس كورونا العديد من اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري خلال الفترة الماضية ، خصوصًا أندية القمة التي تتمثل في الأهلي والزمالك والإسماعيلي بوجود 8 حالات .