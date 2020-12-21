حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التحذيرات إلى القطاعات المختلفة، لمواجهة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا.
ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط تضمنت:
* تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة كورونا
* تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.
* فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.
* متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.
* المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.
* حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.
* حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
* حظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، وتطبيق العقوبات على المخالفين.