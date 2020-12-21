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أخبار البلد

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التحذيرات إلى القطاعات المختلفة، لمواجهة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا.


ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط تضمنت:

* تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة كورونا

* تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.

* فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.

* متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.

* المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.

* حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.

 * حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

 * حظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية
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