حظر ومتابعة.. الصحة تعلن 8 إجراءات لمواجهة ذروة موجة كورونا الثانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التحذيرات إلى القطاعات المختلفة، لمواجهة ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا





ووضعت الوزارة مجموعة من الضوابط تضمنت:



* تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة كورونا





* تطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين للتعليمات الوقائية والاحترازية.





* فرض الكمامة على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة.





* متابعة نسب الإشغال والإجراءات الوقائية بالمطاعم والكافيهات.





* المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.





* حظر إقامة الأفراح بالأماكن المغلقة وما يماثلها وضرورة عقوبة المخالفين.





* حظر مراكز الدروس الخصوصية، وتطبيق العقوبات على المخالفين.





* حظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، وتطبيق العقوبات على المخالفين.