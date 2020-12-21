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محافظات

ضبط 74 مخالفة تموينية بأبو قرقاص في المنيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
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أيمن رياض

حررت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، 74 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور الميداني على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين، والقضاء على الغش التجاري والتدليس.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق.


وشدد المحافظ على التأكد من مدي الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القضاء على التجمعات وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.


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من جانبه، اوضح الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، انه خلال الحملات الرقابية تم ضبط 74 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات بين ( خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة ادوات العجن والانتاج – عدم اعطاء بون صرف للمواطنين – عدم الاعلان عن اسعار المنتجات)، بالإضافة للمرور على المحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروضات على المواطنين، مؤكدًا على استمرار جهود الوحدة المحلية في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.


وفي نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والاسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة داخل كافة القطاعات الخدمية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين. حيث تم ضبط 25 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 13 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، مخالفتين لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، مخالفتين لعدم الاعلان عن الاسعار، مخالفتين لعدم نظافة أدوات العجن والانتاج.


كما أغلقت مديرية الصحة 13 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 308 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيرًا إلي أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.


وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 229 محضرا لمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 2292 كيلو من المواد الغذائية و 21 لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.



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