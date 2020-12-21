حملات مكبرة على المقاهي وقاعات الأفراح ورفع الإشغالات في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرورعلي المحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الافراح للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًاعلي سلامة المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.





كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





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وتنفيذا لتكليفات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز بحضور نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات ومدير إداره المتابعه الميدانية بالمجلس فتم التحفظ على ١٠ شيش من مقهي مخالف بقرية يوسف سلامه التابعه للوحده المحلية بالعصلوجي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما قامت الحمله بفض سرادق عزاء بقرية ابو حاكم لمنع تجمعات المواطنين حرصا علي سلامه المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا.





وشنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حمله لتنفيذ قرار غلق قاعتين للأفراح بالتنسيق مع سكرتير عام المركز ورئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز حيث تم غلق قاعة أفراح بالسحايرة لإقامة فرح ووجود تجمعات داخل القاعة وتم فض الفرح وتفرقة المواطنين كما تم غلق قاعة أفراح بنادي المعلمين بديرب نجم وتم فض الفرح وغلق القاعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وشنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع كافة الإشغالات المخالفة بمشاركة سكرتير عام المجلس وإدارة الإشغالات و إدارة السرفيس وشرطه المرافق شملت الحمله شوارع ( أبو بكر الصديق - المحطة وصولًا لميدان المحطة) حيث تم تحرير عدد ١٠ محاضر إشغال طريق وعدد ٣٢ حاله ضبط وعدد ٦٧ حاله رفع إشغال وعدد ١١حالة ازاله إشغال طريق لفروشات ثابتة كما توجه الحملة لرفع الاشغالات من شوارع (بورسعيد- سعد زغلول) لإعادة الانضباط للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.