ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي وأوتشو على رأس قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو الحلواني
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.


وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي". 


وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

24 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الأهلي

أفشة ومعلول على رأس القائمة.. الأهلي يبدأ اليوم مشوار البطولة الـ 43 أمام مصر المقاصة

مفاجآت البداية وطموح فرقة جلال تشعل مباراة الأهلي ومصر للمقاصة اليوم بالدوري

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري اليوم والقنوات الناقلة

خلطة موسيماني.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة اليوم

خالد عبد العاطي مخرجًا للقاء الأهلي والمقاصة في الدوري.. الليلة

ترشيحاتنا

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور الـ16 بعد إلغاء مباراتي جازيللي التشادي

أكثر انتشارا.. الصحة العالمية توضح أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

الصحة العالمية تصدم العالم: كورونا كثير التحور ويحدث له طفرات كثيرة

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

فيديو جراف.. قصة حب محمد وبسنت تتحول لـ الحبس والغرامة

بسبب سيدة.. كواليس إطلاق عاطلين الرصاص على فيلا رجل أعمال في أوسيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقل من الأم.. شاهد أول توأم حديث الولادة مصاب بـ كورونا | صور

وزير الرياضة يتألق في مباراة استعراضية على هامش افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية| شاهد

طريقة عمل العدس الأصفر في أقل وقت