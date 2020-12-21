بعد السعودية.. مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى سلطنة عمان لمدة أسبوع

أعلنت شركة مصر للطيران عن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط، اعتبارا من اليوم الإثنين حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 ديسمبر،

بناءً على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني بدولة عُمان بشأن تعليق حركة الطيران الدولية من وإلى سلطنة عُمان.