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لندن تتحول إلى مدينة للأشباح.. أحمد موسى: أزمة غذاء تضرب بريطانيا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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عادل نصار
تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن إمكانية حدوث أزمة غذاء في بريطانيا خلال الفترة المقبلة على خلفية ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الإثنين، أن اختلاط الطلاب في بريطانيا تسبب في ظهور السلالة الجديدة وارتفاع عدد الإصابات بكورونا، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية شهدت السلالة الجديدة في شهر سبتمبر.

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة البريطانية قالت إن 60% من طعام بريطانيا يأتي من ميناء مهم ومتوقف حاليا؛ بسبب السلالة الجديدة لكورونا، وتوقفت حركة دخول الشاحنات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن آلاف الشاحنات تكدست بعد إغلاق فرنسا لحدودها مع بريطانيا بسبب كورونا، وإغلاق ميناء دوفر ببريطانيا، لافتا إلى أن فرنسا أعلنت الإغلاق الكامل مع بريطانيا؛ بسبب سلالة كورونا الجديدة لمدة 48 ساعة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أزمة غذاء تضرب بريطانيا بعد إغلاق ميناء دوفر بسبب سلالة كورونا الجديدة، مشيرًا إلى أن لندن تتحول إلى مدينة للأشباح.

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