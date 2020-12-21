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دخلنا في الجد .. تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بشأن سلالة كورونا الجديدة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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عادل نصار
حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، من تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل واسع النطاق خلال الفترة المقبلة.

وقالت وجيدة أنور، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: "دخلنا في الجد والحالات زادت بشكل كبير والحكومة قررت وقف إجازات العاملين في المنظومة الصحية".

وتابعت الدكتورة، أن الحالات كثيرة والانتشار أكبر وتم فتح مستشفيات جديدة للعزل، متابعة أنه "لن تصل للذروة حتى اليوم، والحالات هتزيد في شهر يناير المقبل وبعدها تنخفض أعداد الاصابات في مصر".

وأكملت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه علينا الذهاب للاحتياط والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الأعداد حاليا زادت في المستشفيات.
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