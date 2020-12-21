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تعليم

معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:46 م
تعليم قنا
تعليم قنا
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يوسف رجب

نظم معهد النور للمكفوفين بقنا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، تحت رعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية و سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء.


كرمت وكيل المديرية 35 من طلاب وطالبات معهد النور للمكفوفين بقنا و منحتهم جوائز مالية نظرًا لتفوقهم في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمديرية، بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية و التربية الإسلامية، كما تكريم كلا من: محمد أبوالحسن، و علي حسن، موجها اللغة العربية، لما ساهما به من مجهودات في مسابقات القرآن الكريم.


وأثنت وكيل المديرية، على ما قدمه ذوي الهمم من فقرات و أناشيد، و بروح فريق أعضاء هيئة التدريس ومديرهم عادل أبوالحمد.


وقالت وكيل المديرية، في كلمتها، إن الطلاب بقدر ما يتصفون بالبراءة والصدق فلديهم إصرار و عزيمة تفوق ما لدى الأصحاء.


يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا نظمت فعاليات مسابقة القرآن الكريم و الثقافة الاسلامية فى الفترة من 6 ديسمبر و حتى 20 ديسمبر بمعسكر قنا الدائم، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة و لطلاب التعليم العام والفني، و اشترك في تنظيمها إدارة العلاقات العامة و توجيه عام اللغة العربية، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية و يمثل الطلاب الفائزين مديرية تعليم قنا في التصفيات النهائية التي تعدها الوزارة.


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معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم
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