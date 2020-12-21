معهد النور للمكفوفين بقنا يكرم 35 من طلابه وطالباته الحافظين للقرآن الكريم

نظم معهد النور للمكفوفين بقنا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة، تحت رعاية الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بحضور منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية و سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء.





كرمت وكيل المديرية 35 من طلاب وطالبات معهد النور للمكفوفين بقنا و منحتهم جوائز مالية نظرًا لتفوقهم في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمديرية، بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية و التربية الإسلامية، كما تكريم كلا من: محمد أبوالحسن، و علي حسن، موجها اللغة العربية، لما ساهما به من مجهودات في مسابقات القرآن الكريم.





وأثنت وكيل المديرية، على ما قدمه ذوي الهمم من فقرات و أناشيد، و بروح فريق أعضاء هيئة التدريس ومديرهم عادل أبوالحمد.





وقالت وكيل المديرية، في كلمتها، إن الطلاب بقدر ما يتصفون بالبراءة والصدق فلديهم إصرار و عزيمة تفوق ما لدى الأصحاء.





يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا نظمت فعاليات مسابقة القرآن الكريم و الثقافة الاسلامية فى الفترة من 6 ديسمبر و حتى 20 ديسمبر بمعسكر قنا الدائم، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة و لطلاب التعليم العام والفني، و اشترك في تنظيمها إدارة العلاقات العامة و توجيه عام اللغة العربية، في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية و يمثل الطلاب الفائزين مديرية تعليم قنا في التصفيات النهائية التي تعدها الوزارة.





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