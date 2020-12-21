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أخبار العالم

سقط من أعلى مبنى سكني بملابسه الداخلية.. مقتل عالم روسي في ظروف غامضة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:53 م
العالم الروسي القتيل
العالم الروسي القتيل
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على صالح
في ظروف غامضة، وأجواء مثيرة ومريبة، عثر على جثة عالم روسي كبير له صلات وثيقة بـ جامعة إدنبرة، كان يعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 - في سان بطرسبرج.

ورد أن عالم الأحياء الذي عثر عليه صريعا يدعى ألكسندر ساشا كاجانسكي، يبلغ من العمر 45 عامًا، اشتهر بعمله في مكافحة السرطان، سقط بملابسه الداخلية من نافذة في الطابق الرابع عشر من مبنى سكني شاهق في المدينة الروسية الشهيرة.

وقال موسكوفسكي كومسوموليتس إنه عثر في جسده على أثر إصابة بطعنة غائرة.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في جريمة القتل الغامضة في وفاة الدكتور كاجانكسي وتم اعتقال رجل مشتبه به يبلغ من العمر 45 عاما على خلفية الاشتباه في تنفيذه الجريمة وقتل العالم الروسي.

وادعى المشتبه به، الذي ورد أنه صديق للدكتور كاجانكسي، أن عالم الأحياء كان في حالة اضطراب عقلي قبل وفاته وأصاب نفسه بسكين، حسب تقرير "بيلد".

وادعى المتهم أن الدكتور كاجانكسي قفز من الشرفة عندما حاول أخذ السلاح منه.

كان الدكتور كاجانسكي - أستاذ مساعد في فلاديفوستوك - يعمل في إدنبرة لمدة 13 عامًا حتى عام 2017 على الأقل.

ولم يذكر التقرير مزيدًا من التفاصيل حول أي من لقاحات كورونا الدولية التي كان من المفترض أن يعمل عليها العالم الروسي الذي وجد قتيلا.

وأفادت إحدى الروايات بأنه ذهب إلى سان بطرسبرج لزيارة قبور أقاربه، أو ذهب لرؤية صديق قديم في المدرسة يدعى إيجور إيفانوف.

وتعتقد الشرطة الروسية أن هناك "شجارا" قد وقع مع العالم القتيل  كاجانسكي قبل سقوطه من أعلى، وفقا لتقرير.

وعثر على جثته من قبل سيدة مقيمة تحت مبنى في شارع زامشين ثاني مدينة روسية في وقت مبكر من بعد ظهر أمس، وعلى الفور تم ابلاغ جهات تطبيق القانون للتحقيق في ظروف وفاته ، حسب التقارير.

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