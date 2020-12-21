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المغرب: إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر.. وحظر التجول ليلا لمواجهة كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:57 م
إغلاق المطاعم والمقاهي
إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر
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أ ش أ
قررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا من بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع .


وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ). 


كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
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