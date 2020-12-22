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إسلام عنان يكشف عن أسباب تحور فيروس كورونا .. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن جميع انواع الفيروسات تتحور باستمرار وتحورها وسيلة لانتشارها وبقائها علي سطح الأرض مؤكدا أن الفيروس عبارة عن غشاء بروتيني يحتوي في الداخل علي الشريط الجيني الخاص به .

واضاف اسلام عنان خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن هذا الشريط الجيني يحتوي علي اكواد وعند تكاثرها يتغير ترتيبها وهذا يكون شكل التحور الخاص بالفيروسات .

واوضح اسلام عنان ، ان التحور للفيروس يعمل علي تغير الشكل الخارجي للفيروس وهذا معتاد اما اذا قام بتغيير الخصائص فهذا يقودنا الي مشكلة  وظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا كان بناء علي تغير في الخصائص الجنية جعلته أكثر انتشارا .

وتابع إسلام عنان ، ان انجلترا اكدت ان فيروس كورونا ينتشر الان بشكل خارج عن سيطرتهم وهذا لأن القدرة الطبية لديهم اكتملت بنسبة 100% بسبب زيادة عدد حالات الإصابات .

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