الهروب الكبير.. تكدس المطارات البريطانية بسبب سلالة كورونا الجديدة.. صور

شهدت المطارات في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم، فوضى عارمة بعدما تقطعت السُبل بأكثر من 30 ألف مسافر وإلغاء مئات الرحلات الجوية مع تحرك أكثر من 40 دولة لوقف لرحلات من وإلى المملكة المتحدة في محاولة لاحتواء السلالة المتحولة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حظر عدد متزايد من الدول، الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في محاولة لوقف انتشار سلالات كورونا المتحولة، حتى لا يعبر حدودها، مما أثار الذعر في جميع أنحاء العالم تحديدا في أوروبا.









وأدت هذه الخطوة إلى تكدس طوابير من الأشخاص الذين ينتظرون بفارغ الصبر اختبارات كوفيد-19 في مطار هيثرو في غرب لندن حيث تم إيقاف أكثر من 80 رحلة مغادرة حتى الآن، وأكثر من نصفهم على الخطوط الجوية البريطانية، مع ارتفاع هذا العدد باستمرار مع حظر المزيد من الدول الرحلات القادمة.









وتم إلغاء ما لا يقل عن 200 رحلة إلى أوروبا، مع تأثر المسارات بما في ذلك أمستردام وكوبنهاجن وفرانكفورت وجنيف وباريس والرحلات الطويلة إلى روسيا والهند، وقال متحدث باسم مطار هيثرو إن الركاب الحاصلين على تذكرة سفر إلى وجهة لم تحظر وصول المملكة المتحدة بعد سيسمح لهم بالدخول إلى المطار.









وأضاف المتحدث: 'إذا لم يكن لدى الشخص تذكرة ، أو كان مسافرًا إلى دولة بها حظر فعلي فيتوجب عليه عدم القدوم إلى المطار، ولا يقوم مطار هيثرو باختبار الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دول أخرى لأن الحكومة لم تضع هذه السياسة بعد".









وأضاف المتحدث: 'نحن نضغط من أجل تفعيل الاختبارات في المطارات منذ أبريل لكننا لم نحصل على الضوء الأخضر من الحكومة. بمجرد أن يكونوا مستعدين للموافقة، فنحن على استعداد للذهاب".









لكن وزير الخارجية الأيرلندي أكد أن وزارة النقل تدرس تنظيم عدد محدود من الرحلات الجوية اليوم وغدا لاستيعاب أولئك الذين يحتاجون إلى العودة إلى أيرلندا في عيد الميلاد، وكذلك أصدرت الحكومة الأيرلندية حظر سفر لمدة 48 ساعة على أي شخص يدخل البلاد من المملكة المتحدة.









تُرك الركاب البريطانيون عالقين في المطارات الألمانية الليلة الماضية وحُوصِروا في محطة حتى يتمكنوا من اختبار كوفيد-19 السلبي بعد أن تحركت أوروبا لإغلاق المملكة المتحدة بسبب سلالة جديدة مثيرة للقلق من المرض، وكانت ممرضات يرتدين بدلات خطرة يفحصن آخر الوافدين من بريطانيا ليلة الأحد حيث قيل للركاب الغاضبين إنهم سيضطرون للنوم في نفس الغرفة والانتظار حتى الصباح لمغادرة المطار.









وكانت قد قطعت الرحلات، كندا، تشيلي، والأرجنتين، وألمانيا تعد واحدة من أكثر من 12 دولة أوروبية ألغت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، بينما أغلقت فرنسا أيضًا الحدود أمام الشاحنات، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات الغذائية.