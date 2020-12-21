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أستاذ مناعة: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتمكن من خلايا الإنسان بشكل أقوى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
قال محي الدين الشيخ أستاذ الطب التجريبى والمناعة بجامعة كوين مارى، إن التحورات التى حدثت فى فيروس كورونا تتزايد مع زيادة انتشاره فى أوروبا حتى وصلت إلى تركيب جديد للفيروس وتزامنه مع موسم الأعياد فى إنجلترا، مما زادت العدوى، وبالتالى القيود زادت، وهذا بسبب التطور الجينى للفيروس.

أوضح "الشيخ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون " أن المدى الزمنى الذى نعمل عليه قصير لإنتاج لقاح أو تجريبه قصير جدا مقارنة  بانتشار فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن الفيروس المتحور من كورونا الجديد يستطيع الانتشار بشكل أسرع بنسبة 70%.


وأكد "أستاذ الطب التجريبى" أن أول تقرير علمى كامل عن التطور الجينى لفيروس كورونا أثبت أن فيروس كورونا المتحور الجديد تجعله يتمكن من خلايا الإنسان بصورة أقوى من الأول، كما أنه قادر على الانتشار من خلال أسطح الرئة والأمعاء ، ولكن أعراضه أقل من حيث القوة .

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة حول سلالة فيروس كورونا المتحور في بريطانيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي بثته عبر حسابها على موقع "تويتر" إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست "خارج السيطرة"، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على الإطلاق تشير إلى زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، وفقًا لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية.

وشدد جيبريسوس على ضرورة إحتواء انتقال الفيروس أمر أساسي، لأنه كلما زادت فرصة انتشار الفيروس، زادت فرصة تحوره.

وأضاف: "بريطانيا أكدت لنا عدم تأثر اللقاحات بسلالة كورونا الجديدة ".

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