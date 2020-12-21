8 أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر والإجهاد

تساعد عديد من الأطعمة في تخفيف التوتر خاصة أن الإجهاد المزمن يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك الجسدية والعاطفية.









ومن المثير للاهتمام أن بعض الأطعمة والمشروبات قد يكون لها خصائص في تخفيف التوتر . وفي الواقع، قد يزيد الإجهاد من خطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والاكتئاب..





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1. الشاى الأخضر

2. البطاطا الحلوة

3. البيض

غالبًا ما يُشار إلى البيض على أنه الفيتامينات المتعددة في الطبيعة بسبب خصائصه الغذائية الرائعة. البيض الكامل مليء بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للاستجابة الصحية للتوتر.

4.المحار



المحار يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية مثل التورين ، والتي تمت دراستها لخصائصها المحتملة التي تعزز المزاج

المحار غنى بفيتامين ب 12 والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم ، وكل ذلك قد يساعد في تعزيز الحالة المزاجية. ربطت دراسة أجريت على 2089 من البالغين اليابانيين بين تناول كميات منخفضة من الزنك والنحاس والمنغنيز مع أعراض الاكتئاب والقلق

5. الكرز





6. الاسماك الدهنية

7. البقدونس

8. الثوم

إليك 8 أنواع من الأطعمة والمشروبات التي تخفف من التوتر لتضيفها إلى نظامك الغذائي.يحتوى الشاي الأخضر على مركبات L-theanine ، وهو حمض أميني غير بروتيني يساعد على تخفيف التوتر.قد يساعد تناول مصادر الكربوهيدرات الكاملة والغنية بالمغذيات مثل البطاطا الحلوة على خفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول مما قد يسبب الالتهاب والألم والآثار الضارة الأخرىالبيض الكامل غني بالكولين بشكل خاص ، وهو عنصر غذائي يوجد بكميات كبيرة في عدد قليل من الأطعمة. ثبت أن الكولين يلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ وقد يحمي من الإجهادتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مكملات الكولين قد تساعد في الاستجابة للتوتر وتعزز المزاج .الكرز هو أحد أكثر مصادر فيتامين سي تركيزًا . تحتوي على نسبة 50-100٪ من فيتامين سي أكثر من الحمضيات مثل البرتقال والليمونعلاوة على ذلك ، ترتبط المستويات المرتفعة من فيتامين ج بتحسن الحالة المزاجية وانخفاض مستويات الاكتئاب والغضب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين قد يحسن المزاج العامالأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والسلمون والسردين غنية بشكل لا يصدق بدهون أوميغا 3 وفيتامين د ، وهي عناصر مغذية ثبت أنها تساعد في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية.أوميجا 3 ليست ضرورية فقط لصحة الدماغ والمزاج ، ولكنها قد تساعد جسمك أيضًا على التعامل مع التوتريلعب فيتامين د أيضًا أدوارًا مهمة في الصحة العقلية وتنظيم الإجهاد. ترتبط المستويات المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئابالبقدونس هو عشب مغذي مليء بمضادات الأكسدة - وهي مركبات تعمل على تحييد الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة وتحمي من الإجهاد التأكسدي.يرتبط الإجهاد التأكسدي بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق. تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في منع التوتر والقلق .يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في تقليل الالتهاب ، والذي غالبًا ما يكون مرتفعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن .الثوم غني بمركبات الكبريت التي تساعد على زيادة مستويات الجلوتاثيون. مضاد الأكسدة هذا هو جزء من خط الدفاع الأول لجسمك ضد الإجهادعلاوة على ذلك، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الثوم يساعد في مكافحة التوتر وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.