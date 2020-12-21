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اقتصاد

تحليل| البنك المركزي: 2.3 تريليون أرصدة الإقراض والخصم في الجهاز المصرفي بنهاية أغسطس الماضي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:34 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم لعملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلى 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.23 تريليون جنيه في يوليو 2020 مقارنةً بـ 2.2 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الخصوم والأصول ضمن المركز المالي للبنوك سجلت 6.7 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 6.51 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 6.41 تريليون جنيه في يونيو 2020.

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وأشار التقرير، إلى أن جملة الأصول النقدية بلغت قيمتها 61.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 60 مليار جنيه في يوليو من نفس السنة بعد أن كانت 64.234 مليار جنيه في يونيو 2020.

بلغت الأصول الأخرى وفقًا للتقرير نحو 458.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 411.002 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 367.6 مليار جنيه في يونيو 2020.

وسجلت الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة نحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.65 تريليون جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 2.622 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

بينما وصلت أرصدة البنوك في مصر بنهاية أغسطس الماضي نحو 902 مليار جنيه مقابل 919 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 923.714 مليار جنيه في يونيو 2020.

وذكر التقرير أن أرصدة البنوك خارج مصر سجلت 256.9 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 235.91 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 230.1 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

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