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توك شو

متخصص في المحتوى الرقمي: ترند الهجوم على وزير التعليم سببه تصريحاته القديمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:53 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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توك شو
قال خالد البرماوى المتخصص فى المحتوى الرقمى، إن هناك هاشتاج "أولياء الأمور خط أحمر"، على تويتر، حيث هاجم البعض وزير التعليم، بسبب تصريحات سابقة، البعض منها قديم، فقد تم استخدام هذه التصريحات للهجوم عليه، فالبعض له مصلحة فى استقطاع تصريحات قديمة له.


وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، إن محمد صلاح أيضا ترند، ودائما ما يكون "الرقم الصعب"، فى السوشيال ميديا، ولكن يلاحظ أنه على فيس بوك وتويتر، دائما هناك هجوم على صلاح، فمستوى اللاعب تذبذب منذ فترة قبل أن يعود مرة ثانية، ولذلك فهو موسم الهجوم عليه.


وتابع البرماوى، صلاح قال لصحيفة "آس" الإسبانية،  مجموعة من التصريحات، جاءت مع تصريحات أبو تريكة عنه، ولكن أكثر دول تغرد لصلاح هى مصر والسعودية والعراق والولايات المتحدة، وأغلب التغريدات إيجابية، ولكن المشكلة أن هناك مقارنات بين صلاح ورياض محرز، فلماذا لا نقارن صلاح برونالدو.


وتابع: عمليات البحث عن الشيوخ محمد حسين يعقوب وحسان والحوينى، مستمرة، ولكن ألتراس الشيخ محمد حسين يعقوب، كانوا يدافعون عن فكرة تعدد الزوجات، فواحدة من أعداء رئيسية لمن يتعرض للشأن العام، أن هناك ذاكرة رقمية، والبعض لا ينسى.


وأردف: أما فى ترند "سيدة الكرم"، أوضح قيمة "النائب العام"، لدفاعه عن السيدة القبطية التى تعرت، والمتهمون حصلوا على البراءة.

 
واستطرد، عمرو دياب صنع تحديا لاحدى أغنياته "محسود"، حيث طلب من الناس أن يغنوها بأصواتهم، حتى من المطربين والمشاهير، مختتما، أن ترند "بيج رامى"، يعبر عن حالة البحث عن البطولة والتفوق، فرحلة رامى مؤثرة وملهمة، حتى يصل إلى هذه المرحلة.
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