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أخبار العالم

بدء حملة التطعيم بلقاح موديرنا في الولايات المتحدة .. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
بدأ العاملون في المجال الصحي بالولايات المتحدة، في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح شركة موديرنا، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب الموافقة على استخدامه بشكل طارئ. 

وحصلت الولايات المتحدة على 5.9 مليون جرعة من لقاح موديرنا عقب إجازته، ومن المتوقع بدء تسليمه إلى أكثر من 3700 وجهة في البلاد هذا الأسبوع. 

وانطلقت حملة توزيع للقاح موديرنا عقب إجازته، إلى مراكز التوزيع الأحد الماضي، ومنها إلى الولايات الأمريكية المختلفة. 

ومنحت إدارة الغذاء والدواء، الضوء الأخضر لتوزيع  لقاح كورونا الصادر من شركة موديرنا وذلك في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، جاء تصريح إدارة الغذاء والدواء (FDA) بمنح الضوء الأخضر للمصل الثاني لكورونا بعد أسبوع واحد بالضبط من الموافقة على مصل شركة  Pfizer  للاستخدام في أمريكا.

بدء حملة التطعيم بلقاح موديرنا في الولايات المتحدة .. صور
بدء حملة التطعيم بلقاح موديرنا في الولايات المتحدة .. صور
بدء حملة التطعيم بلقاح موديرنا في الولايات المتحدة .. صور
بدء حملة التطعيم بلقاح موديرنا في الولايات المتحدة .. صور
بدء حملة التطعيم بلقاح موديرنا في الولايات المتحدة .. صور
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