ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المغرب يعلن موعد إطلاق حملة التلقيح ضد كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعربت السلطات المغربية، عن آمالها في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام الجاري 2020. 

وتستهدف هذه الحملة في البداية أكثر 20 مليون شخص، في خلال 3 أشهر، وذلك وفق ما صرح وزير الصحة "خالد آيت الطالب" إلى وكالة "فرانس برس". 

وقررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا، من بعد غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع .

جاء ذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ). 

كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات المغربية.. حظر تجوال في الدار البيضاء لمدة شهر بسبب كورونا

السودان يعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. واتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

المغرب: بدء تطبيق إجراءات احترازية صارمة ومنع التنقل الليلي لمدة 4 أسابيع بالدار البيضاء

الملك محمد السادس يوجه بإطلاق عملية تلقيح مكثفة ضد كورونا

رئيس الحكومة المغربية: اخترنا لقاحا آمنا وفعالا ضد "كورونا"

كورونا يستوحش والموجة الثانية تفتك بالملايين.. إغلاق أكبر اقتصاد أوروبي.. والإصابات حول العالم تصل لمستويات قياسية | صور

ترشيحاتنا

أطعمة تعالج البرد والأنفلونزا .. أكلات ومشروبات غير متوقعة

خاص.. ديسابر يحدد شروطه لتدريب الإسماعيلي خلفا لـ ريكاردو

بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

أذكار قبل النوم للوقاية من الكوابيس.. و12 كلمة تغفر جميع ذنوبك

بعد الإغلاق .. أول قرار حكومي تجاه العالقين بالخارج من المصريين

ازمة جيرالدو تعمق فشل الأفارقة في الأهلي.. اللاعب يرفض الرحيل والعروض مبتعدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد تناول التمر على الريق

لا تفعلها مرة أخرى .. أضرار النوم على البطن

بالبينك.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جريئة