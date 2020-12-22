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رياضة

منير عقيلة مديرا فنيا لفريق الجزيرة المطروحي بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
منير عقيلة
منير عقيلة
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عبدالله هشام
أعلن حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة المطروحي تعيين منير عقيله مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم خلال منافسات دورى القسم الثاني بمجموعة بحري . 

وتعاقد منير عقيلة مع نادي الجزيرة المطروحي لمدة موسمين بدوري القسم الثانى خلفا ل محمد سليمان الذي توجه له النادي بالشكر بعد الخسارة امام فريق ابو قير للاسمدة بنتيجة 1-4 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة . 

وكان حمدي حفيظ الجميعي رئيس نادي الجزيرة المطروحي أعلن منذ ايام شفاءه من فيروس كورونا بعد إجراء التحاليل وتأكد من سلبية الحالة .

ويحتل فريق الجزيرة المطروحي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري القسم الثاني بمجموعة بحري برصيد ثلاث نقاط جمعهم من فوز وحيد امام الحمام وثلاث خسائر امام حرس الحدود ومالية كفر الزيات وابو قير للاسمدة .
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