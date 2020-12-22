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فن

في ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:23 ص
صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار
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سعيد فراج
تحل اليوم، الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، ذكرى وفاة الفنان القدير صلاح ذو الفقار، الذي ولد في  18 يناير 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر ناهز 67 عامًا، ويعد واحدًا من أهم الفنانين الذين أثروا السينما المصرية بعدد من الأفلام المهمة مثل "أغلى من حياتى" و"مراتى مدير عام" و"الطاوس" و"الوحل".


وتزوج صلاح ذو الفقار، 4 مرات، كانت الزيجة الأولى له من السيدة نفيسة بهجت، من رائدات العمل الاجتماعى وهي ابنة محمود بك بهجت، وكانت تربطهما علاقة قرابة وتزوجها عام 1947 وهي أم أبنائه أحمد، ومنى المحامية، ورغم أنه تزوج عليها وانفصلا شكليًا إلا أنه لم يطلقها لأنها أم أولاده إلى أن توفيت.


وزوجة صلاح ذو الفقار الثانية كانت من الوسط الفني، وهي الفنانة زهرة العلا، وقد عاشا معًا قصة غرام وزواج دامت 18 شهرا، ولكنها انتهت بالطلاق ولم ينجب منها.


والزوجة الثالثة لـ ذو الفقار، كانت من الفنانة شادية، حيث تزوجا عام 1964 واشتركا معا في عدة أفلام سينمائية، وقدما معا العديد من الأفلام التي تعتبر من أنجح ما قدما خلال مشوارهما الفني، ولكن لم يدم زواجهما كثيرًا رغم الحب الذي كان بينهما، وانفصل عن شادية نهائيا عام 1972 وظلا زملاء ولم ينجب منها أيضًا.


أما الزوجة الرابعة، فكانت من السيدة بهيجة مقبل، من خارج الوسط الفني، وهي أم أبناء من زوج سابق وهى جدة شريف رمزى، وليس صلاح ذو الفقار ودام زواجهما 18 عامًا حتى وفاته، وأوصى أبناءه بها قبل وفاته لتظل علاقتهم قوية، وفعلوا ما أوصاهم به.
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