غواصة نووية أمريكية تدخل مياه الخليج.. كورونا المتحور يغلق الكويت.. والصحة العالمية تؤكد: السلالة الجديدة ليست خارج السيطرة.. وبايدن يتلقى اللقاح ضد كورونا.. الصحف الكويتية اليوم

وزير الصحة الكويتي: وقفة جادة لمواجهة السلالة الجديدة

ارتباك في مطار الكويت بعد تعليق الرحلات.. ولا خطة لإجلاء المواطنين

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي يؤدي اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي

وزير الصحة السعودي: «كورونا» المتحور ليس أسوأ من المتعارف عليه.. واللقاح فعال ضده

الوكالة الأوروبية للأدوية ترخّص للقاح «فايزر»: فعّال ضد السلالة الجديدة









تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ركزت صحيفة "القبس" على تأدية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم، الثلاثاء، وذلك لمباشرة أعماله عضوًا في مجلس الأمة وفقًا للمادة (91) من الدستور. وتقضي المادة (91) بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.









وقالت الصحيفة إن مجلس الأمة يعقد اليوم جلسة خاصة تتضمن 3 بنود، الأول: أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حسب نص المادة (۹۱) من الدستور. والبند الثاني: تأبين كل من عبد العزيز الشايع والشيخ ناصر صباح الصباح. فيما يتعلق البند الثالث بانتخاب أعضاء اللجان الدائمة والموقتة.









وقالت صحيفة "الجريدة" إن وزارة الصحة أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 922 حالة.









وأوضحت صحيفة "الأنباء" نقلا عن مصدار مطلعة قولها أن قرار الانتقال إلى المرحلة الخامسة لن يتزامن بشكل فوري مع وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا وإنجاز تطعيم الدفعة الأولى، مشيرة إلى الاستمرار في تطبيق قرار المرحلة الرابعة الذي كان قد بدأ منذ تاريخ 18 أغسطس الماضي، ودخولها الشهر الخامس.









وأشارت صحيفة "الوطن"، أمس الاثنين، إلى إعلان الناطق الرسمي باسم حكومة الحكومة طارق المرزم تعليق الرحلات من وإلى مطار الكويت وإغلاق المنافذ البحرية والبرية اعتبارًا من مساء أمس وحتى الأول من الشهر المقبل. وقال الناطق باسم الحكومة إن مجلس الوزراء قرر تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي باستثناء الشحن الجوي، مع مراجعة العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور.

وأوضح المزرم أنه تقرر كذلك إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية باستثناء ما يخص عمليات الشحن.









في سياق متصل، قالت صحيفة "الراي" إن مطار الكويت عاش أمس حالة من الارتباك بعد إعلان تعليق الرحلات التجارية من وإلى الكويت اعتبارا من الساعة 11 مساء أمس بتوقيت الكويت حتى نهاية الجمعة 1 يناير 2021، على أن تتم مراجعة استمرار العمل بهذا القرار وعلى ضوء ما يستجد من أمور، وتستثنى من ذلك طائرات الشحن، حيث فوجئ الجميع بقرار التعليق من قبل السلطات الصحية.









ونقلت "الأنباء" عن مصدر مسئول قوله إنه لم يصدر أي تعليمات بخصوص المواطنين العالقين في بعض المطارات أو الدول الأوروبية بالتزامن مع تعطيل الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت. وأشار إلى أن قرار تعليق الرحلات صدر في وقت متأخر ولم يكن أمام المواطنين وقت كاف لتعديل الحجوزات والوصول الى الكويت قبل موعد الإغلاق في الساعة الحادية عشرة مساء أمس.









وذكرت "القبس" أن الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت أن طائرات الشحن الجوي مستثناة من قرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي والتي تستمر حتى 1 يناير المقبل. وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي إن قرار التعليق سيخضع للمراجعة باستمرار على ضوء ما يستجد من أمور.









عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة "القبس" إعلان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة وتتم متابعته باهتمام، مشددا على أن قيادة المملكة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نفهم طبيعة هذا الفيروس المتحور. وقال الربيعة: «مبدئيًا إذا أصيب شخص بفيروس كورونا المتحور، فهو مشابه لفيروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم حاليا».









وذكرت صحيفة "الجريدة" أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» في سلطنة عمان قررت الاثنين منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.









ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها على موقع «تويتر»، فإن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.









وأفادت صحيفة "الراي" بأن مجلس النواب اللبناني قد أقر أمس، اقتراحًا بقانون يرمي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة عن كل من تعاطى في الشأن العام من مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة.









وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن عبور الغواصة النووية (يو اس اس جورجيا) مضيق هرمز إلى مياه الخليج «لضمان أمن الملاحة البحرية».









وقالت البحرية الأمريكية إن عبور الغواصة النووية لهرمز «رسالة لالتزام أمريكا بأمن الحلفاء»، وأضافت أن العبور كان برفقة قطعتين حربيتين، وجاء الإعلان عقب استهداف محيط المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية بثمانية صواريخ من مجموعة وصفها الأمن العراقي بـ«خارجة عن القانون».









في السياق ذاته، قالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر دعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش حصرا لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية.









وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر» تعليقا على استهداف صواريخ للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة: «أنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمني بهذا الشأن».









دوليا، أشارت صحيفة "القبس" إلى دعوة منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 حول العالم في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أعلن عن ظهورها مؤخرا. وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن هذه السلالة «ليست خارج السيطرة» ويمكن وقفها ردًا على تصريح لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد.









وركزت صحيفة "الوطن" على تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين مباشرة على الهواء أمام كاميرات التليفزيون، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19.









إلى ذلك، قال بايدن إن اللقاحات أمل كبير بالنسبة لنا للتخلص من الجائحة، داعيا الأميركيين الالتزام بالقواعد في فترة الأعياد وتجنب السفر غير الضروري.









وتلقى بايدن جرعة لقاح فايزر-بايونتيك في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير. وأعلن فريق بايدن الانتقالي أن زوجته جيل تلقت بدورها الاثنين الجرعة الأولى من اللقاح.









وقالت صحيفة "الأنباء" إن المديرة العامة للوكالة إيمير كوك أعلنت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي".









وأعلنت أنه ليس هناك «أي دليل» يتيح القول إن لقاح فايزر- بايونتيك لن يكون فاعلا لمكافحة السلالة الجديدة. وقالت كوك «حتى الآن، ليس هناك أي دليل يوحي بأن هذا اللقاح يفتقر الى الفاعلية ضد السلالة الجديدة».









وذكرت صحيفة "القبس" أن مسئولي الاتحاد الأوروبي يناقشون في وقت لاحق استجابة منسقة لسلالة فيروس كورونا الجديدة الأكثر عدوى في بريطانيا، والتي دفعت العديد من الدول إلى فرض حظر على السفر.