قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته.. إحالة أوراق عامل للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته، وحددت جلسة الأول من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.







وجاءت في أوراق الإحالة للمحكمة أن المتهم "ا.ع. ا" المقيم بمركز طوخ في محافظة القليوبية قتل المجني عليه "م.ع" شقيقه عمدا مع سبق الإصرار وعقد العزم وبيت النية على ذلك، مستخدما سلاحا أبيض "سكين" واقترنت الجناية بأخرى وهي قتل "ث.ع.ا" زوجة المتهم إلى جانب هتك عرض "م.ا" 18 عاما ابنة المتهم.





تعود وقائع القضية عندما تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بورود بلاغ من مركز شرطة طوخ بقيام "أ.ع.أ" بقتل زوجته وشقيقه.







وانتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث، وتبين أن المتهم هتك عرض ابنته فأخبرت والدتها زوجة المتهم فاشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم على فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.





وأوضحت التحريات أن المتهم حضر لمنزل الأسرة يوم الواقعة وطعن شقيقه بسكين وبعدها طعن زوجته وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





من ناحية أخرى أمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أمام مصنع الشريف بطريق الخانكة - السلام بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع جادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق الخانكة – السلام أمام مصنع الشريف ومصرع قائد الدراجة النارية.





تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية فيزبا بأرقام "ق ل م رقم 8237" ومصرع قائد "هانى أ م أ ح" 38 عاما والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



صدر الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم على والمستشار محمد أبو الفتوح حبص وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.