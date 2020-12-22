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تعليم

بإجراءات احترازية.. "تربية نوعية عين شمس" تبدأ الاختبارات النظرية 9 يناير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:27 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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باسنتي ناجي
قال الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ،أن اليوم أولي أيام الامتحانات العملية للفرقة الرابعة داخل الكلية، وذلك في وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب ضد عدوي فيروس كورونا والحد من انتشار العدوي بينهم.

وأوضح "السيد " في تصريحات خاصه لموقع "صدى البلد" أن بداية الاختبارات النظرية بالكلية 9 يناير 2021 وذلك حرصًا على توفير الوقت الكافي للطلاب بعد الامتحانات العملية لتحصيل المقررات الدراسية، لافتًا إلى أنه تم رفع كافة المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية بجودة عالية.

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وأكد  عميد تربية نوعية عين شمس علي تعاون الهيئة الطبية والامن الجامعي مع إدارة الكلية لفرض الرقابة علي الطلاب للتأكد من التزام الطلاب بتطبيق التدابير الوقائية أثناء أداء الاختبارات داخل قاعات الكلية، مشيرا الي اعتماد الاختبارات الإلكترونية كبديل لاختبارات المقالية للتسهيل علي الطلاب.
 
وأستطرد أن مدة الامتحان ساعة واحدة فقط يمكن خروج الطلاب بعد 45 دقيقة وذلك لمنع تكدسات الطلاب بالمخارج الخاصة بمباني الكلية. 
 
وقد قال "السيد " في تصريحات سابقة له أن الكلية ليس لديها برنامج للساعات المعتمدة ولذلك لا يوجد امتحانات للميدتيرم ولكن تعتمد بشكل أساسي علي أعمال السنة للطلاب من خلال التكليفات العملية الخاصة بهم.

وأشار عميد كلية التربية النوعية إلى دراسة اعتماد جدول الساعات المعتمدة في القريب العاجل لاعتماد امتحانات الميدتيرم لمساعدة الطلاب لرفع درجاتهم ،مؤكدا دعم الكلية للطلاب غير القادرين بتوفير الكتب المجانية وتخفيض المصروفات.

كما أكد "السيد " علي رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الأعباء عن كاهل الأهالي والالتزام بالتعليم المدمج والبُعد عن الكتب المطبوعة التي من الممكن ان تتسبب في انتشار العدوي بين الطلاب.
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