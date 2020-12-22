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برلمان

الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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فريدة محمد
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن إجمالي عدد النواب الجدد الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم الثلاثاء وحتى هذه اللحظة يبلغ حوالي 50 نائبًا. 

وأضاف الأمين العام أن "اليوم لم ينتهي بعد وما زال الإقبال من النواب على استلام كارنيه العضوية مستمرًا". 

وأوضح أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك خلال استخراج النواب الجدد كارنيهات العضوية. 

ومن المقرر أن يستقبل المجلس على مدار الأيام القادمة النواب الفائزين عن المقاعد الفردية والقائمة بواقع 568 نائبًا.

وينتظر المجلس قرار رئيس الجمهورية بتعيين نحو 28 نائبًا. 
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
الأمين العام لمجلس النواب: 50 نائبا تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن
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