وول ستريت جورنال: لقاح "سينوفاك" الصيني أثبت فاعليته في تجارب البرازيل

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن لقاح شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية المضاد لفيروس كورونا أثبت فاعلية تتجاوز حد الـ 50% الضروري للحماية من الفيروس، وذلك في تجارب المرحلة الأخيرة التي تجري في البرازيل؛ ما يعطي الضوء الأخضر لترخيص استخدامه هناك.

وأشارت الصحيفة - في تقرير لها على موقعها الإليكتروني - إلى أن البرازيل هي الدولة الأولى التي تكمل تجارب المرحلة الثالثة للقاح "كورونافاك" الصيني، والذي تجري تجاربه أيضا في إندونيسيا وتركيا، ونظرا إلى أن انتشار كوفيد-19 تحت السيطرة إلى حد كبير في الصين، تعين على مطوري اللقاحات في البلاد إجراء تجاربهم السريرية في الخارج.





وصرح أشخاص شاركوا في التجارب البرازيلية - التي اكتملت المرحلة الثالثة منها الأسبوع الماضي - للصحيفة بأن النتائج أظهرت أن "كورونافاك" فعال بنسبة تتجاوز 50%، وهو الحد الذي يعتبره العلماء على المستوى الدولي ضروريا لفعالية اللقاحات.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين لم تسمهم، رفضوا الإدلاء بأي معلومات أخرى، لكن العلماء الذين يراقبون عملية تطوير اللقاح يقولون إنهم يتوقعون أن يظهر فعالية مماثلة للقاحات كوفيد-19 الأخرى التي أثبتت التجارب فعاليتها بنسبة 95%.





وقال دومينجوس ألفيس، الأستاذ في كلية ريبيراو بريتو الطبية في ساو باولو والمتخصص في تحليل البيانات الصحية: "يأمل الجميع في نسبة فعالية أعلى من 90%"، مضيفا "كانت نتائج المراحل الأولى من التجارب جيدة جدا".





ويستعد معهد بوتانتان البرازيلي، وهو مركز الأبحاث المدعوم من حكومة ولاية ساو باولو التي أجرت تجارب اللقاح، للإعلان عن نسبة فعاليته غدا الأربعاء، وقال المعهد إنه يعتبر أي معلومات خرجت في هذا الوقت عن فعالية اللقاح "مجرد تكهنات".







