الأهلي ينعى محمد فايز ويقدم التعازي لأهله وجماهيره

حرص مجلس إدارة الأهلى علي نعي محمد فايز لاعب غزل المحلة السابق.





وقال الأهلي في بيان رسمي:"محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ينعون ببالغ الحزن والأسى، ومحمد فايز لاعب غزل المحلة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم. ويتقدمون بخالص التعازي إلى نادي غزل المحلة وجماهيره، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وقرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المحاسب احمد عمرو، ارتداء اللاعبين شارات سوداء في مباراة الفريق امام انبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، حدادا علي روح محمد فايز لاعب ومدرب المحلة السابق ، ومدرب دمنهور الحالي، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .





وقامت إدارة المحلة ، بتجهيز الشارات السوداء عقب علمها بوفاة محمد فايز الذي قاد غزل المحلة من قبل للصعود للدوري الممتاز مرتين كان اخرها موسم 2014-2015 عقب فوزه علي بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف .





ومن المقرر، ان تطلب إدارة غزل المحلة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة من لجنة المسابقات الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق امام انبي مساء اليوم، حدادا علي روح محمد فايز لاعب ومدرب المحلة السابق .





وفي سياق مختلف ، قررت اسرة محمد فايز مدرب دمنهور الحالي ولاعب ومدرب غزل المحلة السابق، اقامة صلاة الجنازة بساحة المسجد الكبير بمنطقة الشعبية بالمحلة الكبري ، وذلك عقب وفاته صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبري.









وتوفي في الساعات الاولي من صباح اليوم محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني الحالي لفريق دمنهور الذي ينافس بالقسم الثاني وذلك متأثرا بلإصابته بفيروس كورونا .



