البريد والبنك الأهلي يوقعان بروتوكول تعاون يتيح صرف تحويلات المصريين بالخارج









وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن التعاون مع البنك الاهلي في اطلاق خدمة "الحوالات الدولية" يمثل نقله نوعية ويوضح تضافر الجهود الوطنية للمؤسسات القومية مثل الهيئة القومية للبريد والبنك الأهلي للتيسير على المواطنين حيث ستمكن تلك الخدمة المصريين بالخارج من إرسال حوالاتهم الي ذويهم في جميع انحاء الجمهورية بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي المصري يعد من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يعبر عن ثقة الجهاز المصرفي وحرصه على التعاون مع الهيئة القومية للبريد، كأحد أهم وأكبر الكيانات الاقتصادية في مصر.





وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن البريد المصري أصبح منصة لتقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة والتي تهدف الي إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا الى ان توقيع هذا البروتوكول يأتي تضامنًا مع جهود الدولة الرامية الي زيادة الشفافية المالية والدمج المالي ودعمًا لتوجهها في اتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء.





من جانبه صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، والتي من شأنه التيسير على المواطنين من خلال اتاحة صرف الحوالات الواردة من الخارج من خلال مكاتب البريد، وذلك من خلال إطلاق خدمة جديدة مشتركة بما يسهم في جذب تحويلات ومدخرات المصريين العاملين بالخارج لتتم في إطار المؤسسات المالية القومية، وذلك إيمانا بأهمية الدور المنوط بالمؤسستين العريقتين في دعم الاقتصاد القومي.





وأكد عكاشة أن آلية عمل تلك الخدمة توفر امكانية استقبال الحوالات الواردة من الخارج عن طريق البنك الأهلي المصري وإتاحتها للصرف من خلال مكاتب البريد المختلفة علي مستوي الجمهورية، وهو ما يسهم في زيادة حصيلة العملة الأجنبية ونموها بشكلٍ مطرد خلال السنوات القادمة، لافتًا إلي تضافر كافة الجهود داخل منظومة البنك كونه أكبر وأعرق مؤسسة مالية لتعزيز دوره الرائد في دعم التطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده مصر حاليا في كافة المجالات، وخاصة مجال الحوالات الواردة الذي يضعه البنك على رأس أولوياته ويسخر له كافة الإمكانات البشرية والتكنولوجية والفنية من أجل دعم خطط الدولة في هذا الشأن.





كما أكد رحيم الكشكي رئيس مجلس إدارة شركة خدمات المعلومات والتقنية و الشريك الفني للبريد في مجال الحوالات المالية أنه يتم استخدام كافة معايير الأمان في استقبال وصرف الحوالات من خلال الاعتماد على منصة جلوبال ريتش الدولية، مضيفا الي ان الشبكة في المرحلة المقبلة ستتيح صرف الحوالات من قنوات أخرى خاصة بالبريد مثل ماكينات الصراف الالي ATM والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول وأيضا من خلال التحويلات المباشرة الى الحسابات الجارية البريدية سعيا للتنويع في أساليب تقديم الخدمة من أجل توسيع دائرة المستفيدين.